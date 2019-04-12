Футбол
«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛRT на русском 08:58
|26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
|36′
|41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
|43′
|46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
|60′
|66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
|76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
|77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
|79′
Самба Соу
|84′
|87′
Вандерсон Соуза
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Хольмен
20
Грулев
6
Юсупов
27
Соу
22
Жоаозиньо
7
Марков
48
Луценко
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
47
Уткин
33
Перейра
85
Игнатьев
16
Классон
7
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на подмосковном стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:1. В составе «Динамо» на 77-й минуте забил Евгений Марков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено 12 апреля в 06:58
Космос
Что дал науке снимок горизонта событий черной дыры
10 апреля 2019 проект Event Horizon Telescope показал первое успешное изображение горизонта событий черной дыры в галактике М87 – самой большой и массивной внутри нашего локального скопления галактик.
Обновлено вчера в 07:28
Автоспорт
Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн
Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Футбол
Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет
Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Единоборства
Травма Ломаченко оказалась несерьёзной
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Ассанж согласился сотрудничать со шведскими следователями
Адвокат Дженнифер Робинсон заявила от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что ее клиент согласен сотрудничать со шведскими властями, если они возобновят дело 2010 года о преступлениях на сексуальной почве, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Пожилой фермер из США погиб после нападения казуара
Как пишет издание Актуальные новости, мужчина содержал на территории своего участка во Флориде казуара и периодически открывал клетку, чтобы накормить птицу.
Обновлено в 09:12
Общество
Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»
Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Культура
Умерла известная художница Ксения Успенская
Обновлено в 06:44
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись
Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 08:51
Происшествия
В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв
В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Политика
Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»
"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Авто
Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 01:30
Спорт
Туктамышева победила в произвольной программе на командном Кубке мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Милонов рассказал, как его били на штрафстоянке
Обновлено в 05:05
Происшествия
Около Балашихи горит поле площадью 1 тыс. кв. м
Очевидцы сообщают о горевшем поле недалеко от жилых домов в Балашихе. В соцсетях жители Балашихи публикуют кадры пожара.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами
Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22