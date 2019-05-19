«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и сохранило место в РПЛИнтерфакс-Спорт 09:45

Футболисты московского "Динамо" в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде сыграли вничью с красноярским "Енисеем". Воскресный поединок в Красноярске завершился со счетом 2:2. За гостей с 11-метровой отметки отличился Жоаозиньо (35-я минута), еще один гол на счету Артура Юсупова (83).

«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и сохранило место в РПЛ

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