«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчейСпорт день за днем 09:00

«Енисей» отобрал очки у «Динамо» в заключительном домашнем матче чемпионата России. Игра в Красноярске завершилась со счетом 2:2. Красноярцы, досрочно вылетевшие в ФНЛ, пропустили на 35-й минуте, Жоаозиньо реализовал пенальти.

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«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчей

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