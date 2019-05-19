Футбол

«Динамо» упустило победу над «Енисеем»Soccer.ru 08:55

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
В матче 29-го тура РПЛ "Динамо" не смогло обыграть "Енисей". Динамовцы остаются на 12-й строчке, "Енисей" делит последнее место в турнирной таблице с "Анжи".
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