Футбол

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в РПЛRT на русском 10:12

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
Самарские «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом стало известно по итогам встречи московского «Динамо» и красноярского «Енисея», завершившейся вничью 2:2.
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