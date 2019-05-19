Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчейLiveSport.ru 08:54

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» в Красноярске сыграло вничью с «Енисеем» — 2:2. В первом тайме команды обменялись голами с пенальти. На 35-й минуте точно с 11-метровой отметки пробил Жоаозиньо, а спустя пять минут — Александр Кутьин.
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