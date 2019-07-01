Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛRT на русском вчера в 14:55

Арсенал (Тула) — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
16′
Мигел Филипе Кардозу
41′
Мигел Филипе Кардозу
58′
Заурбек Плиев
61′
Роман Евгеньев
71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
73′
80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
84′
87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:1.
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