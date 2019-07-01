Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛRT на русском вчера в 14:55
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
|16′
Мигел Филипе Кардозу
|41′
Мигел Филипе Кардозу
|58′
Заурбек Плиев
|61′
Роман Евгеньев
|71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
|73′
|80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
|84′
|87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
30
Tudorie
10
Кангва
22
Лесовой
1
Шунин
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
8
Панченко
27
Соу
11
Шиманьский
5
Тетте
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Общество
Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности
Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Асахи симбун (Япония): шумиха вокруг новых имен российских аэропортов (Asahi Shimbun)
Ранее российские аэропорты в основном носили имена названий местности: московские "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", петербургский "Пулково" и так далее.
Обновлено в 03:12
Технологии
Первый в мире роботизированный спасательный плот создан в России
Первый в мире роботизированный спасательный плот "Аврора" создан в России.
Обновлено вчера в 08:43
Авто
На видео представили «ТурбоНиву» за 2 миллиона рублей
Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.
Обновлено в 02:32
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку
У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.
Обновлено в 02:24
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»
В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евро
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавшего в Якутии росгвардейца
Глава Среднеколымского района Евгений Слепцов рассказал о состоянии пострадавшего в Якутии сотрудника Росгвардии Николая Афанасьева.
Обновлено в 01:57
Общество
Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Администрация Зеленского уточнила список попадающих под люстрацию лиц
«Не уверен, что все из перечисленных лиц подпадают под люстрацию Я не специалист в таких юридических, люстрационных вопросах», — пояснил Герус.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено вчера в 07:39
Футбол
Нобоа может стать пятым футболистом «Зенита» в «Сочи»
Напомним, ранее из «Зенита» в «Сочи» перешли Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.
Обновлено вчера в 01:04
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Гаджеты
Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z
В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке
Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 07:29
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика
Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске
8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20