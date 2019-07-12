Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:1.

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

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