Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛRT на русском 14:55
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|16′
Мигел Филипе Кардозу
|41′
Мигел Филипе Кардозу
|58′
Заурбек Плиев
|61′
Роман Евгеньев
|71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
|73′
|80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
|84′
|87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
30
Tudorie
10
Кангва
22
Лесовой
1
Шунин
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
8
Панченко
27
Соу
11
Шиманьский
5
Тетте
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:1.
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