Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионеRT на русском 08:59

Динамо — Арсенал (Тула)
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Мигел Филипе Кардозу
2′
Артур Юсупов
16′
16′
Гия Григалава
Евгений Луценко
Евгений Марков
16′
Кирилл Панченко
29′
Абдул Азиз Тетте
31′
Григорий Морозов
45′
46′
Максим Володько
Виктор Альварес
47′
Георгий Костадинов
48′
Кирилл Комбаров
52′
Резиуан Мирзов
Кирилл Панченко
60′
63′
Резиуан Мирзов
Тони Шуньич
Владимир Рыков
70′
Абдул Азиз Тетте
Владимир Москвичев
78′
81′
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
84′
Игорь Горбатенко
Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на новом Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве завершилась со счётом 3:3.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью в матче открытия стадиона в Петровском парке

Эхо Москвы09:33

«Динамо» провело дебютный матч на новом стадионе в Петровском парке

ТАСС11:57

«Динамо» наконец-то дома. Ждали десять с половиной лет!

Sports.ru11:00

«Динамо» и «Арсенал» разошлись миром в первом матче на новом стадионе бело-голубых

Советский спорт08:52

Евгений Ловчев: «Аджоев постоянно поднимает уровень игры „Арсенала“ на ступень выше»

Матч ТВ06:11

Веселое новоселье: «Динамо» открыло стадион огненной ничьей с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс10:15

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Арсенал»

Чемпионат11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

Обновлено в 11:50
Политика

Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл

Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Автоспорт

Ферстаппен получил штрафные баллы

Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.
Обновлено в 11:32
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Обновлено в 07:06
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Гаджеты

Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro

Технические характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro были опубликованы в Сети.
Обновлено в 03:19
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Космос

Метеорологи-любители открыли сезон наблюдений за серебристыми облаками

Первые снимки серебристых облаков в этом году удалось сделать жителю поселка Верхошижемье Леониду Горбунову в ночь с 23 на 24 мая.
Обновлено в 05:31
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Политика

Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Обновлено в 09:32
Политика

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

Обновлено в 06:59
Хоккей

Сборная России уступила Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 11:52
Общество

Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге

Во время шоу барабанщиков на Дне города в Петербурге был установлен мировой рекорд.
Обновлено в 08:55
Общество

Тюменский омбудсмен не поддержал отмену концерта Face

Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов ответил местному родительскому комитету (ТРК) на требование запретить выступление рэпера Ивана Дрёмина (Face).
Обновлено в 11:22
Кино

Жюри объявило лауреатов Каннского кинофестиваля

Жюри международного Каннского фестиваля назвало имена лауреатов 2019 года. Церемония награждения победителей проводилась на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 16:49
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Происшествия

СМИ: сын экс-сенатора в погоне сбил сотрудника ДПС в Москве

Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Футбол

Матчи чемпионата России по футболу в этом сезоне посетило свыше 4 млн человек

Матчи заключительного тура в общей сложности посетили 166 353 зрителя, таким образом, впервые после перехода на систему "осень-весна" на играх Российской премьер-лиги (РПЛ) побывало свыше 4 млн человек, а средняя посещаемость игр составила 16 817 человек.
Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела

Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Футбол

Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно

Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем Крылья Советов обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице Спартак, который уступил в гостях Оренбургу (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а Спартак начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.
Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное