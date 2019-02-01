Футбол

«Динамо» сыграет со «Спартаком» на новой арене 10 мартаРоссийская газета 09:16

Главная новость - столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках 19-го тура, состоится 10 марта. Этот матч станет первым для "бело-голубых" на новом стадионе в Петровском парке. Ну а стартует весенняя часть Премьер-лиги 1 марта встречей 18-го тура между "Оренбургом" и "Анжи".
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«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проведут матчи 18-го тура 2 марта. «Спартак» и «Краснодар» сыграют на следующий день

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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
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