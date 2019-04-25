«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе в маеЕженедельник Футбол 06:54

Решение о проведении матча на стадионе в Петровском парке должно быть принято 16 мая. В случае положительного ответа, игра между «Динамо» и «Арсеналом» станет для стадиона первой после его закрытия на реконструкцию в 2008 году.

Спорт день за днем

«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе в мае

Спорт день за днем

Происшествия У продавцов черной икры изъяли более 50 миллионов рублей При обысках были найдены 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро — полицейские считают, что эти средства были получены при реализации запрещенного продукта, который, по версии следствия, реализовывался по цене от 35 до 45 тысяч рублей.

Политика Экс-директор СВР Трубников рассказал о главной угрозе человечеству Трубников отметил, что по ядерному оружию страны принимают меры для снижения этой угрозы.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Гаджеты Красноярцы оценили мобильное приложение для оплаты проезда Напомним, чтобы оплачивать проезд в автобусе с помощью телефона, на смартфон в Apple Store или Google Play нужно скачать приложение "Транспорт Красноярска".

Политика Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспорта Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, раскритиковал решение Москвы, поручив министерству иностранных дел страны инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения решения России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Общество Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.

Экономика Новороссийский зерновой терминал перешёл в собственность ВТБ Завершена сделка по продаже всех принадлежащих Новороссийскому морскому торговому порту (ПАО «НМТП») долей в ООО «Новороссийский зерновой терминал» в собственность банка ВТБ.

Футбол Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.

Политика Путин: указ о паспортах РФ для Донбасса не был провокацией Владимир Путин ранее упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. Президент РФ подписал соответствующий указ.

Кино Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.

Авто Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.

Общество Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) сложили погоны нового образца у памятника генералу Василию Маргелову, протестуя против изменения традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый.

Армия и оружие Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.

Политика Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.

Футбол Рой Кин раскритиковал игроков «МЮ» Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин негативно отозвался о футболистах «красных дьяволов».

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17 Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Происшествия Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Общество Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.

Политика Ким Чен Ын подарил Путину меч, «олицетворяющий силу» Северокорейский лидер Ким Чен Ын по завершению переговоров во Владивостоке преподнес в подарок президенту РФ Владимиру Путину корейский меч.

Авто УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки» Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Происшествия Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.

Армия и оружие ГРУ: активность террористов и США в Латинской Америке усилилась Начальник Главного разведывательного управления вице-адмирал Игорь Костюков, выступая Московской конференции по международной безопасности заявил, что на территории Латинской Америки США создали военную группировку, численность которой превышает 20 000 человек, и в короткие сроки это число может возрасти вдвое.

Здоровье Фонд «Земляки» оказал материальную помощь на лечение Дарины Даниленко За помощью в благотворительный фонд Псковской области "Земляки" в этот понедельник, 22 апреля обратилась тетя Дарины.

Происшествия В Магаданской области в ДТП погибли три человека ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

Политика Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции «После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Политика Путин: Киев пытается «нагнуть» Донбасс Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти постоянно пытаются подчинить юго-восток страны своей воле, используя силовые методы.