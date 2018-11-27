Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".

«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака»

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