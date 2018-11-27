Футбол

«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака»
РЕН ТВ
06:08

Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".
РЕН ТВ06:08

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«Динамо» проведет первый матч на новом стадионе против «Спартака»

Спорт-Экспресс04:30

На реконструированном стадионе «Динамо» в Москве проведут первые мероприятия в декабре

РИАМО05:15

Харчук — об арене в Петровском парке: все работы завершены, всё хорошо

Чемпионат03:36

Первый футбольный матч на реконструированном стадионе «Динамо» пройдет 10 марта 2019 г

Агентство Москва03:11

ХК «Динамо» сыграет первый матч на стадионе в Петровском парке 4 января с «Автомобилистом»

ТАСС02:59

«Динамо» проведет первый матч в Петровском парке со «Спартаком»

РИА Новости03:41

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в первом матче на обновленном стадионе

Sports.ru03:09
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Футбол

ЦСКА лишился шансов на выход из группы Юношеской лиги УЕФА

Футболисты молодежной команды московского ЦСКА сыграли вничью со сверстниками из чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Енисей» сыграет с «Ахматом» на 18-градусном морозе

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет 1 декабря на Центральном стадионе Красноярска, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Футбол

Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером

На коллективном снимке, размещенном на официальном сайте клуба, игроки стоят в футболках с игровым номером Глушакова и баннером "Один за всех - и все за одного".
Обновлено в 09:26
Футбол

«Анжи» подписал контракт с 17-летним воспитанником «ПСЖ»

«Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 09:19
Футбол

Мане сможет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на болезнь

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сможет помочь команде в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.
Обновлено в 09:11
Футбол

Магнуссон до перехода в ЦСКА мог стать игроком «Зенита»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини рассказал о несостоявшихся переходах в петербургскую команду уругвайца Диего Лаксальта и исландца Хердура Магнуссона.
Обновлено в 09:17
Футбол

Капелло: «„Реал“ расплачивается за самоуверенность»

На мой взгляд, мадридский клуб расплачивается за самоуверенность.
Обновлено в 09:06
Футбол

Бывший защитник «Арсенала» Кэмпбелл возглавил клуб четвёртой лиги

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл был назначен главным тренером клуба «Макклесфилд», выступающего в Sky Bet League Two – четвёртом по рангу дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 09:25
Футбол

Моуринью знает, как справиться с давлением

Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают.
Обновлено в 06:40
Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

Полузащитник Александр Головин попал в состав «Монако» на выездной матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 07:27
Футбол

Абидаль встретился с де Лигтом, чтобы обсудить переход в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль встретился с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом, утверждает Catalunya Radio.
Обновлено в 08:47
Футбол

Кагава сообщил о желании покинуть «Боруссию»

Японский полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава рассказал, что хотел бы покинуть немецкий клуб.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с Эшли Коулом

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с английским защитником Эшли Коулом.
Обновлено в 03:22
Футбол

Финальный матч Кубка Либертадорес предложили провести в Европе

Заместитель мэра Генуи Стефано Анцалоне обратился с предложением к президентам аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" провести в итальянском городе ответный матч финала Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:27
Футбол

Каррагер: «Канте — посредственный игрок, когда выдвинут вперед. Он должен играть глубже»

Что касается Канте, он очень посредственный игрок, когда играет на выдвинутой позиции.
Обновлено в 07:19
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Лев Яшин
Советский футболист
Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда. Полковник, член КПСС с 1958 года.
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