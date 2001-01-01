Футбол
«Динамо» сыграет на новом стадионе максимум две игры в сезонеSport-place 12:57
В нынешнем сезоне РПЛ московское «Динамо» сыграет на новой арене не более двух игр, в концовке чемпионата. Причиной постоянных переносов матчей с «ВТБ Арена Парк» на «Арена Химки» служит неподобающее качество газонов.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Политика
МИД обвинил Польшу в фальсификации летописи Второй мировой войны
Министерство иностранных дел России обвинило польские власти в фальсификации данных об истории Второй мировой войны.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах.
Обновлено в 16:24
Игры
Konami анонсировала юбилейные сборники Castlevania и Contra
Обновлено в 04:32
Футбол
Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об эпидемии чесотки, свирепствующей в рядах ВСУ
Официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил журналистам об эпидемии чесотки, бушующей среди бойцов ВСУ.
Обновлено в 17:35
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Общество
Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Футбол
Сборная России провела предыгровую тренировку в Бельгии
Российская сборная провела предыгровую тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России
Ранее появлялась информация, что дебют кроссовера Karoq на российском рынке запланирован на 4-й квартал нынешнего года.
Обновлено в 07:59
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Адвокат Фролова сделал заявление о Началовой
Адвокаты хоккеиста Александра Фролова заявили, что смерть певицы Юлии Началовой не заставит спортсмена отозвать иск о законности купли половины доли на квартиру в Москве.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%
Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Технологии
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам
В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Футбол
Поль Погба: «Игроки „МЮ“ хотят, чтобы Сульшер остался в клубе»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что игроки "красных дьяволов" хотят, чтобы исполняющий обязанности главного тренера манкунианцев Уле Гуннар Сульшер был назначен на постоянной основе.
Обновлено в 14:44
Гаджеты
Стали известны характеристики камеры Huawei P30 Pro
Сетевые источники поделились характеристиками основной камеры флагманского смартфона Huawei P30 Pro, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 17:23