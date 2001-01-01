«Динамо» сыграет на новом стадионе максимум две игры в сезонеSport-place 12:57

с чего всё началось

В нынешнем сезоне РПЛ московское «Динамо» сыграет на новой арене не более двух игр, в концовке чемпионата. Причиной постоянных переносов матчей с «ВТБ Арена Парк» на «Арена Химки» служит неподобающее качество газонов.

«Динамо» сыграет на новом стадионе максимум две игры в сезоне

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