«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной командыSportbox.RU 10:16

Тренер молодежной команды московского «Динамо» Владимир Корытько покинул свой пост. Вместе с ним работу в дубле прекратил старший тренер по физической подготовке Диана Тропникова. К ближайшим играм молодежную команду будет готовить Кирилл Новиков.

«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной команды

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