Футбол
«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной командыSportbox.RU 10:16
Тренер молодежной команды московского «Динамо» Владимир Корытько покинул свой пост. Вместе с ним работу в дубле прекратил старший тренер по физической подготовке Диана Тропникова. К ближайшим играм молодежную команду будет готовить Кирилл Новиков.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
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«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая.
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После беременности Полина Гагарина сильно поправилась, но после родов ей невероятно быстро удалось привести себя в порядок.
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Стало известно, когда ракету «Бронебойщик» примут на вооружение
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