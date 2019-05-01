Футбол

«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной командыSportbox.RU 10:16

Тренер молодежной команды московского «Динамо» Владимир Корытько покинул свой пост. Вместе с ним работу в дубле прекратил старший тренер по физической подготовке Диана Тропникова. К ближайшим играм молодежную команду будет готовить Кирилл Новиков.
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«Динамо» отправило в отставку главного тренера молодежной команды

РИА Новости10:21

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Корытько покинул пост главного тренера молодежного ФК «Динамо»

ТАСС09:54

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«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной команды

Матч ТВ10:16

Корытько покинул пост главного тренера молодежки «Динамо». Его привел в клуб Широков

Sports.ru10:23
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