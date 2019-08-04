Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт. Но Динамо ищет усиление и в центр поля.

Спорт день за днем

Политика Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей 18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Происшествия Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.

Происшествия Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Армия и оружие ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.

Происшествия Девушку избили и облили едкой жидкостью в центре Москвы Девушка сообщила, что в ночь на 5 августа на ул. Бутырский Вал на нее напали неизвестные, которые избили ее и облили едкой жидкостью.

Происшествия На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Футбол «Локомотив» договорился о трансфере Комличенко Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Происшествия В США бабушка предотвратила массовое убийство Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.

Путешествия Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах 41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках.

Общество В Тюмени заслуженную труженицу тыла захоронили в пакете Ветерана тыла Анну Бусыгину, скончавшуюся в июле нынешнего года на 92-м году жизни, положили в гроб прямо в черном пластиковом мешке.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть дыни Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что дыня насыщена магнием, калием, железом, витаминами группы С и Р, она хорошо утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством.

Армия и оружие Поврежденный F-22 заметили в Сирии Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.

Общество Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.

Политика Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.

Общество Роскачество разработало рекомендации по выбору красного вина Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору красного вина на примере вин Кубани. Об этом говорится в сообщении организации.