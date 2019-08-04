Футбол
«Динамо» согласовало контракт с НойштедтеромСоветский спорт 05:54
Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт. Но Динамо ищет усиление и в центр поля.
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Источник: Нойштедтер близок к подписанию контракта с «Динамо», игрок уже на базе
Спорт день за днем06:04
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