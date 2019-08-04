Футбол
«Динамо» согласовало контракт с НойштедтеромСоветский спорт 05:54
Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт. Но Динамо ищет усиление и в центр поля.
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Источник: Нойштедтер близок к подписанию контракта с «Динамо», игрок уже на базе
Спорт день за днем06:04
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Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Прокуратура Москвы проверяет факты участия детей в незаконных акциях
Московская прокуратура проводит проверку по фактам участия в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа людей с малолетними детьми и несовершеннолетних.
Обновлено в 06:53
Футбол
Гендиректор ФК «Сочи»: клуб уже укомплектован, но продолжает работу по поиску новичков
Состав футбольного клуба "Сочи" можно назвать укомплектованным, но работа по поиску новичков не прекращается.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Две чемпионки мира по кикбоксингу погибли в Севастополе
Как стало известно, в одной из бухт Севастополя утонули 33-летняя чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и 27-летняя вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено вчера в 08:08
Музыка
Группа Destiny’s Child может воссоединиться в 2020 году
Некогда популярная группа из США Destiny’s Child может последовать примеру Spice Girls и воссоединиться.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Арест подмосковного экс-министра Кузнецова продлили на полгода
Басманный суд Москвы продлил на шесть месяцев арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:21
Общество
Детский палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за нарушений
В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря, расположенного на берегу Байкала.
Обновлено в 02:48
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Renault Sandero RS получит первое обновление с момента появления в 2015 году.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Башкирии снова массово погибла рыба
Сотрудники ветеринарной станции отобрали анализы у погибшей рыбы.
Обновлено в 05:41
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
Обновлено в 06:13
Политика
В Раде заявили о крахе украинского авиастроения
Украинская авиастроительная отрасль терпит крах из-за отсутствия поставок российских запчастей, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин.
Обновлено в 06:36
Политика
В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко
Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
«Локомотив» назвал сроки восстановления Эдера
Нападающий «Локомотива» Эдер перенёс операцию в больнице РЖД после перелома пястной кости.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Оренбург» ждет разрешение РПЛ на проведение домашних матчей
Напомним, арена «Оренбурга» не прошла лицензирование перед стартом нового сезона чемпионата России, однако позднее РФС в качестве исключения разрешил провести на стадионе «Газовик» матч 3-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» (0:2).
Обновлено в 06:36
Политика
ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны
Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна «Франциско»
Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
Четверо украинских военных погибли в Донбассе
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 12:28
Технологии
Airbus примет участие в экспертизе новых технологических компаний России
Международная корпорация Airbus примет участие в экспертизе российских быстрорастущих технологических компаний из рейтинга «ТехУспех», сообщает 6 августа пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года
Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33