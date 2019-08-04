Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт. Но Динамо ищет усиление и в центр поля.

Спорт день за днем

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Политика Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Общество Прокуратура Москвы проверяет факты участия детей в незаконных акциях Московская прокуратура проводит проверку по фактам участия в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа людей с малолетними детьми и несовершеннолетних.

Происшествия Две чемпионки мира по кикбоксингу погибли в Севастополе Как стало известно, в одной из бухт Севастополя утонули 33-летняя чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и 27-летняя вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Музыка Группа Destiny’s Child может воссоединиться в 2020 году Некогда популярная группа из США Destiny’s Child может последовать примеру Spice Girls и воссоединиться.

Происшествия Арест подмосковного экс-министра Кузнецова продлили на полгода Басманный суд Москвы продлил на шесть месяцев арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Общество Детский палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за нарушений В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря, расположенного на берегу Байкала.

Авто Renault представила обновленный Sandero RS Renault Sandero RS получит первое обновление с момента появления в 2015 году.

Происшествия В Башкирии снова массово погибла рыба Сотрудники ветеринарной станции отобрали анализы у погибшей рыбы.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Политика В Раде заявили о крахе украинского авиастроения Украинская авиастроительная отрасль терпит крах из-за отсутствия поставок российских запчастей, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин.

Политика В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).

Армия и оружие Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.

Футбол «Локомотив» назвал сроки восстановления Эдера Нападающий «Локомотива» Эдер перенёс операцию в больнице РЖД после перелома пястной кости.

Футбол «Оренбург» ждет разрешение РПЛ на проведение домашних матчей Напомним, арена «Оренбурга» не прошла лицензирование перед стартом нового сезона чемпионата России, однако позднее РФС в качестве исключения разрешил провести на стадионе «Газовик» матч 3-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» (0:2).

Политика ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Политика ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.

Общество В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна «Франциско» Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов.

Технологии Airbus примет участие в экспертизе новых технологических компаний России Международная корпорация Airbus примет участие в экспертизе российских быстрорастущих технологических компаний из рейтинга «ТехУспех», сообщает 6 августа пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).