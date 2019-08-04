Футбол
«Динамо» согласовало контракт с НойштедтеромСоветский спорт 05:54
Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт. Но Динамо ищет усиление и в центр поля.
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Источник: Нойштедтер близок к подписанию контракта с «Динамо», игрок уже на базе
Спорт день за днем06:04
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Экономика
Испанская прокуратура завела дело на российского миллиардера Фридмана
Прокуратура Испании заподозрила российского бизнесмена Михаила Фридмана в умышленном разорении испанской компании Zed Worldwide для ее приобретения по цене существенно ниже рыночной.
Обновлено в 09:29
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
Неизвестный преступник открыл стрельбу в ночном клубе District 45 в Торонто.
Обновлено в 02:19
Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%
В Москве потребительские цены в июле выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. С начала года показатель в обоих городах составил 3%.
Обновлено в 09:25
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Неизвестный избил девушку в центре Москвы
В Москве на улице Бутырский вал в районе дома № 5 неизвестный избил девушку и скрылся, пострадавшей была оказана медицинская помощь, проводится проверка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД по столице.
Обновлено в 08:56
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Футбол
Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Обновлено в 09:22
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Футбол
«ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара
По информации Sport.es, руководство парижан предложило трём европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста.
Обновлено в 08:11
Политика
В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко
Специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:52
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика
Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ
В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров прояснил свои отношения с Дианой Шурыгиной
Молодой человек решил прояснить статус своих отношений со скандальной звездой ток-шоу.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Олимпийский пиджак Третьяка напомнил Путину о «прежней работе»
Президент ФХР Владислав Третьяк показал президенту России Владимиру Путину пиджак с Олимпиады в Пхенчхане, где была запрещена российская символика.
Обновлено в 09:16
Политика
Эрдоган: Закупая С-400, Турция преследует сугубо коммерческие интересы
Турция приняла решение заключить с Россией контракт по С-400, основываясь не на стратегических, а сугубо коммерческих интересах, отметил глава государства, добавив, что выбор Анкары в пользу российских систем объясняется прежней непримиримой позицией её партнеров по НАТО.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске
По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
Обновлено в 08:57
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой
В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
В ОП раскритиковали блокировку стримов с московских митингов
Глава Комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание, что 3 августа YouTube несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированного митинга в Москве, организованную ведущими интернет-проекта «Политика сегодня», блогером Илиасом Меркури и журналисткой Лесей Рябцевой.
Обновлено в 06:49
Общество
В Испании нашли гробницы полководцев времен Второй пунической войны
Испанские археологи обнаружили 25 гробниц представителей древней воинской знати племени иберов, возможно участвовавших в сражении Второй пунической войны, в котором погиб карфагенский полководец Гамилькар Барка – отец знаменитого Ганнибала, пишет газета Pais.
Обновлено в 08:06
Политика
Посол Индии: Нью-Дели проинформировал РФ о дальнейших шагах в Кашмире
Индия проинформировала своих партнеров, в том числе России, о дальнейших шагах в Кашмире, заявил 6 августа индийский посол в Москве Венкатеша Варма.
Обновлено в 08:24
Авто
Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Единоборства
Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба
Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
Обновлено в 03:57
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено в 03:33
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29