Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт. Но Динамо ищет усиление и в центр поля.

Спорт день за днем

Экономика Испанская прокуратура завела дело на российского миллиардера Фридмана Прокуратура Испании заподозрила российского бизнесмена Михаила Фридмана в умышленном разорении испанской компании Zed Worldwide для ее приобретения по цене существенно ниже рыночной.

Происшествия Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто Неизвестный преступник открыл стрельбу в ночном клубе District 45 в Торонто.

Экономика Инфляция в России в июле составила 0,2% В Москве потребительские цены в июле выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. С начала года показатель в обоих городах составил 3%.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

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Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Футбол «ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара По информации Sport.es, руководство парижан предложило трём европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста.

Политика В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко Специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Политика Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.

Шоу-бизнес Миллионер Денис Ребров прояснил свои отношения с Дианой Шурыгиной Молодой человек решил прояснить статус своих отношений со скандальной звездой ток-шоу.

Хоккей Олимпийский пиджак Третьяка напомнил Путину о «прежней работе» Президент ФХР Владислав Третьяк показал президенту России Владимиру Путину пиджак с Олимпиады в Пхенчхане, где была запрещена российская символика.

Политика Эрдоган: Закупая С-400, Турция преследует сугубо коммерческие интересы Турция приняла решение заключить с Россией контракт по С-400, основываясь не на стратегических, а сугубо коммерческих интересах, отметил глава государства, добавив, что выбор Анкары в пользу российских систем объясняется прежней непримиримой позицией её партнеров по НАТО.

Происшествия Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

Политика В ОП раскритиковали блокировку стримов с московских митингов Глава Комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание, что 3 августа YouTube несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированного митинга в Москве, организованную ведущими интернет-проекта «Политика сегодня», блогером Илиасом Меркури и журналисткой Лесей Рябцевой.

Общество В Испании нашли гробницы полководцев времен Второй пунической войны Испанские археологи обнаружили 25 гробниц представителей древней воинской знати племени иберов, возможно участвовавших в сражении Второй пунической войны, в котором погиб карфагенский полководец Гамилькар Барка – отец знаменитого Ганнибала, пишет газета Pais.

Политика Посол Индии: Нью-Дели проинформировал РФ о дальнейших шагах в Кашмире Индия проинформировала своих партнеров, в том числе России, о дальнейших шагах в Кашмире, заявил 6 августа индийский посол в Москве Венкатеша Варма.

Единоборства Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.

Политика Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.

Недвижимость Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.