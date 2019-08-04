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Происшествия Ураганный ветер повалил деревья в Перми Жители Перми сообщают о массовых повреждениях из-за сильного ветра. Ураган снес крышу остановки и повалил деревья в городе.

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Политика Посол Индии: Нью-Дели проинформировал РФ о дальнейших шагах в Кашмире Индия проинформировала своих партнеров, в том числе России, о дальнейших шагах в Кашмире, заявил 6 августа индийский посол в Москве Венкатеша Варма.

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Футбол «Ювентус» представил резервную форму голубого цвета Туринский "Ювентус" презентовал резервную форму на сезон-2019/20. Третий комплект экипировки выполнен в голубом цвете.

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