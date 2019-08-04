Футбол
«Динамо» согласовало контракт с НойштедтеромСоветский спорт 05:54
Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт. Но Динамо ищет усиление и в центр поля.
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Источник: Нойштедтер близок к подписанию контракта с «Динамо», игрок уже на базе
Спорт день за днем06:04
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
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Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Экономика
МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики
Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты
Apple выпустила кредитную карту
Кредитная карта Apple Card, выпущенная корпорацией Apple в сотрудничестве с инвестиционным банком Goldman Sachs, стала доступна для предварительного ознакомления, а к концу августа поступит в общий доступ.
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Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Ураганный ветер повалил деревья в Перми
Жители Перми сообщают о массовых повреждениях из-за сильного ветра. Ураган снес крышу остановки и повалил деревья в городе.
Обновлено в 09:05
Политика
Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ
В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено в 09:38
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Польше задержали десять граждан России
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в генконсульстве, официально эта информация не подтверждалась, но дипломаты выяснили, что в отделении полиции действительно находятся десять российских туристов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Наука
Генетики установили личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено вчера в 07:03
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие
Боевые действия в Идлибе возобновляются
Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Петербурге задержан второй болельщик после драки с ОМОНом на матче
Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого в причинении травм сотруднику ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на «Газпром-Арене» в Петербурге.
Обновлено в 04:13
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Политика
Посол Индии: Нью-Дели проинформировал РФ о дальнейших шагах в Кашмире
Индия проинформировала своих партнеров, в том числе России, о дальнейших шагах в Кашмире, заявил 6 августа индийский посол в Москве Венкатеша Варма.
Обновлено в 08:24
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Общество
Сильные дожди ожидаются в столице 9 августа
Обновлено в 08:46
Происшествия
S7 расследует инцидент с самолетом, сбившим фонари в «Домодедово»
Телеканал РЕН-ТВ ранее сообщил, что самолет авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) при взлете из "Домодедово" сбил фонари на взлетно-посадочной полосе.
Обновлено в 09:01
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Ювентус» представил резервную форму голубого цвета
Туринский "Ювентус" презентовал резервную форму на сезон-2019/20. Третий комплект экипировки выполнен в голубом цвете.
Обновлено в 06:13
Общество
В Петербурге дали квартиру семье, в которой родилась четверня
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от трехкомнатной квартиры чете Морозовых.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку
На прошлой неделе на сайте китайского регулятора TENAA засветился неизвестный 5G-смартфон от Xiaomi, проходящий под модельным номером M1908F1XE.
Обновлено в 05:19
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«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни
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