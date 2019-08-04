Трансфер Максимилиана Филиппа из Дортмунда де-факто уже завершен. В ближайшее время он пройдет медосмотр (или уже проходит прямо сейчас) и подпишет контракт. Но Динамо ищет усиление и в центр поля.

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Происшествия Двоих пострадавших в ДТП с микроавтобусом эвакуировали в Рязань В больницы Рязани санитарным транспортом эвакуировали двоих пострадавших на трассе М5 «Урал».

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Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

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