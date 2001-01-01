Футбол

«Динамо» собирается купить форварда из ТанзанииMetaratings вчера в 16:28

Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо». По имеющейся у издания «Спорт-Экспресс» информации, москвичи нацелились на форварда сборной Танзании.
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«Динамо» интересуется форвардом, которого Оздоев хвалил в интервью «Спорту День за Днем». ЦСКА забраковал его

Спорт день за днем09:27

В «Динамо» может перейти Король из Танзании. Кто такой Саматта

Спорт-Экспресс02:30

«Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка»

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СМИ: «Динамо» намерено приобрести форварда «Генка»

Матч ТВвчера в 17:03

СМИ: «Динамо» намерено приобрести форварда «Генка»

Sportbox.RUвчера в 17:03

«Динамо» собирается купить форварда из Танзании

Metaratingsвчера в 16:28
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Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

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Политика

СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17

Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.
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В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа

Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
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Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

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СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде

Обновлено в 09:48
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СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Футбол

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Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
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Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Россияне назвали самые популярные зарубежные сериалы

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Футбол

Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира

Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Дагестане опрокинулся грузовик с военными

Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
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Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома посоветовала не регистрировать Гудкова

В заседании рабочей группы приняли участие члены Мосгоризбиркома, член Общественной палаты Москвы и представители ЦИК РФ.
Обновлено в 09:38
Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
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Политика

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Технологии

ВТБ запустит новое мобильное приложение в 2020 году

ВТБ планирует обновить мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android и сделать его более простым и понятным, сообщили в банке.
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Экономика

В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAX

Как передает «Интерфакс», произошедшее связывают с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX.
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Происшествия

В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

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Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан

Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
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