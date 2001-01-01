Футбол
«Динамо» собирается купить форварда из ТанзанииMetaratings вчера в 16:28
Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо». По имеющейся у издания «Спорт-Экспресс» информации, москвичи нацелились на форварда сборной Танзании.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии
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Обновлено в 11:13
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Политика
СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17
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Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
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Обновлено в 09:48
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
«Урал» заключил контракт с хавбеком Насыровым
Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба.
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Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
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Обновлено в 08:21
Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
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Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Россияне назвали самые популярные зарубежные сериалы
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Футбол
Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира
Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
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Происшествия
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Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:24
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Рабочая группа Мосгоризбиркома посоветовала не регистрировать Гудкова
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Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
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Политика
Путин посетит Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено вчера в 08:54
Технологии
ВТБ запустит новое мобильное приложение в 2020 году
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Обновлено в 09:55
Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
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Армия и оружие
Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан
Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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