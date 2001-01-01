Футбол
«Динамо» собирается купить форварда из ТанзанииMetaratings вчера в 16:28
Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо». По имеющейся у издания «Спорт-Экспресс» информации, москвичи нацелились на форварда сборной Танзании.
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