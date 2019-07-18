Футбол

«Динамо» сделало предложение форварду «Марселя»Евро-футбол.ру 06:24

Московское "Динамо" вступило в переговоры с "Марселем" относительно трвнсфера нападающего Клинтона Н'Джие, рапортует FootMercato. "Бело-голубые" предложили контракт 25-летнему камерунцу, однако игрок склоняется к переезду в Китай, где есть более выгодные варианты.
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«Динамо» сделало предложение о переходе форварда «Марселя» Н’Жие

Sport24.ru05:59

Источник: «Динамо» сделало предложение по трансферу форварда «Марселя» Нжи

Спорт-Экспресс05:46

СМИ: «Динамо» борется с китайским клубом за форварда «Марселя»

Матч ТВ06:31

СМИ: «Динамо» борется с китайским клубом за форварда «Марселя»

Sportbox.RU06:31

«Динамо» сделало предложение форварду «Марселя»

Евро-футбол.ру06:24

«Динамо» ведет переговоры о переходе камерунского нападающего «Марселя»

ProstoProSport05:57

«Динамо» ведет переговоры с форвардом «Марселя» Н’Жи

Sports.ru07:46
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
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Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля может принять решение понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, поскольку аргументов в пользу более существенного шага пока нет.
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Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

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Британские парламентарии поддержали поправку Бенна-Берта по Brexit

За поправку проголосовали 315 парламентариев, против – 274.
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Рогатый динозавр, фрагменты останков которого были впервые обнаружены в китайской части пустыни Гоби в 2005 году, передвигался на двух ногах — палеонтологи смогли установить этот факт благодаря новым находкам.
Обновлено 16 июля в 05:07
Экономика

Крупнейший сервис такси в Китае решил привлечь $2 млрд на IPO

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Футбол

Клуб из Люксембурга выбил «Тобол» Газзаева из Лиги Европы

Футбольный клуб «Тобол» сыграл вничью с люксембургским «Женессом» в рамках ответного матча первого раунда квалификации Лиги Европы.
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Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
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Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Сериал «Сплетница» основан на серии романов Сесили фон Цигезар. Шоу было популярно в период с 2007 по 2012 годы.
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Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
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Армия и оружие

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Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
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Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные

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На Крымском мосту завершена укладка рельсов

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На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
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«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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