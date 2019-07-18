Футбол

«Динамо» сделало предложение форварду «Марселя»Евро-футбол.ру 06:24

Московское "Динамо" вступило в переговоры с "Марселем" относительно трвнсфера нападающего Клинтона Н'Джие, рапортует FootMercato. "Бело-голубые" предложили контракт 25-летнему камерунцу, однако игрок склоняется к переезду в Китай, где есть более выгодные варианты.
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«Динамо» сделало предложение о переходе форварда «Марселя» Н’Жие

Sport24.ru05:59

«Динамо» ведет переговоры с форвардом «Марселя» Н’Жи

Sports.ru07:46

Источник: «Динамо» сделало предложение по трансферу форварда «Марселя» Нжи

Спорт-Экспресс05:46

СМИ: «Динамо» борется с китайским клубом за форварда «Марселя»

Sportbox.RU06:31

«Динамо» сделало предложение форварду «Марселя»

Евро-футбол.ру06:24

«Динамо» ведет переговоры о переходе камерунского нападающего «Марселя»

ProstoProSport05:57

СМИ: «Динамо» борется с китайским клубом за форварда «Марселя»

Матч ТВ06:31
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Обновлено в 07:40
Финансы

В НБУ рассчитывают получить транш МВФ в конце 2019 года

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что украинский регулятор ожидает получения по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) $2 млрд в конце 2019 года.
Обновлено в 08:38
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика

В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Обновлено в 08:14
Политика

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина во Франции на два месяца лишили водительских прав

Обновлено в 02:04
Гаджеты

Пользователи iPhone всё чаще переходят на Android

Исследование показало, что 26% пользователей iPhone X, после продажи, предпочли приобрести гаджет другого бренда.
Обновлено в 04:22
Экономика

В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию

В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов

Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек

Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС

В Темрюкском районе Кубани сотрудниками каревого управления ФСБ задержан 26-летний участник банды, которая в августе 2017 года напала на пост ДПС в Краснодаре, а позже устроила погоню и стрельбу в городе.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном Кубке чемпионов

"Арсенал" одержал победу над "Баварией" в матче Международного Кубка чемпионов.
Обновлено в 00:55
Политика

Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Интернет

«Яндекс» научился определять доходы своих пользователей

Новая технология компании «Яндекс» позволяет определять уровень доходов клиентов сервисов.
Обновлено в 09:25
Политика

Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным

Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Транспорт

В Москве построят пять новых переходов через железнодорожные пути

В Москве построят пять новых переходов через железнодорожные пути, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 05:50
Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Футбол

Старриджа дисквалифицировали на шесть недель

По итогам комиссии Старридж оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на шесть недель, но четыре из них — условно.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Госдеп советует США учиться у Украины в противостоянии России

Сотрудник Госдепа считает, что Россия сначала испытывает на украинской территории свои новейшие военные разраблтки, затем планирует применять в других странах.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе

Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Обновлено в 09:07
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