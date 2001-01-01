Футбол

«Динамо» сделало предложение «Рубину» о трансфере Игоря КоноваловаSports.ru 06:35

«Динамо» интересуется полузащитником «Рубина» Игорем Коноваловым. Московский клуб сделал предложение казанцам о трансфере 22-летнего хавбека.
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СМИ: «Динамо» сделало предложение «Рубину» по Коновалову

Матч ТВ04:54

«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову

Чемпионат03:57

«Динамо» претендует на полузащитника «Рубина»

Soccer.ru04:11

СМИ: «Динамо» сделало «Рубину» предложение по трансферу Игоря Коновалова

Советский спорт04:02

СМИ: «Динамо» сделало предложение «Рубину» по Коновалову

Sportbox.RU04:54

«Динамо» сделало предложение «Рубину» о трансфере Игоря Коновалова

Sports.ru06:35

«Динамо» собирается купить хавбека «Рубина» Коновалова

Metaratings04:25
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Общество

В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией

Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая

Обновлено в 06:25
Политика

В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян

В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Происшествия

«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет

В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Алексей Леонов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Обновлено в 06:11
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен

Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Культура

НТВ покажет документальный фильм о суперсезоне "Ты супер!"

Конкурс "Ты супер!" проводят НТВ, международное информационное агентство и радио Sputnik и Министерство просвещения России.
Обновлено в 07:14
Общество

IKEA продает гостиные из «Друзей» и «Симпсонов»

IKEA представила рекламную кампанию, в которой построила гостиные, представляющие собой точные копии комнат из "Друзей", "Симпсонов" и "Очень странных дел".
Обновлено в 04:27
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Происшествия

Актер Эштон Кутчер выступил в суде по делу о серийном убийце

Обновлено в 00:19
Космос

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.
Обновлено в 06:15
Здоровье

Опрос: Почти 60% россиян следят за своим питанием

Почти 60% россиян следят за своим питанием.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времён

Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиции, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ пустить ее в бар

Обновлено в 04:54
Происшествия

Скорая попала в аварию на проспекте Большевиков

Машина скорой помощи попала в аварию на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков в Невском районе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 06:39
Общество

Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура

Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Финансы

Спрос россиян на наличную валюту вырос впервые с осени

По итогам марта 2019 года, чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос к февралю на 40% и составил $1,2 млрд против февральских $834 млн, следует из опубликованной 30 мая статистики Банка России.
Обновлено в 06:24
Футбол

Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»

"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Политика

Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России

В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Происшествия

Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей

Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.
Обновлено в 05:46
Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
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Российский футболист, полузащитник клуба «Рубин».
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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