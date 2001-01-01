Футбол
«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю КоноваловуЧемпионат 03:57
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Зенит» и «Спартак», чьим воспитанником он является.
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Общество
Рособрнадзор призвал не пускать детей на ЕГЭ в случае недомогания
Рособрнадзор призвал родителей внимательно относиться к состоянию здоровья детей и не пускать их сдавать ЕГЭ в случае плохого самочувствия, чтобы не допускать рисков, связанных с излишним волнением при опасных медицинских показаниях.
Обновлено в 04:25
Футбол
Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»
Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон".
Обновлено в 08:11
Здоровье
Минздрав выяснит, сколько россияне пьют в отпуске за границей
Чиновники объяснили, что обычный подсчет проданного в России спиртного не дает точной статистики потребления спиртного россиянами: часть напитков выпивают туристы из разных стран, а алкоголь, который наш человек выпивает за границей, в статистику не попадает.
Обновлено в 04:50
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56
Наука
На дне Северного моря найдена затонувшая страна
Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Политика
Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах
По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Задержан глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте
Следственный комитет сообщил о задержании руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 07:34
Происшествия
Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за «пьяные» ДТП
Госдума приняла закон, предполагавший ужесточение наказания за совершенные в нетрезвом виде ДТП, которые повлекли за собой гибель людей и травмы.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности страны Василия Грицака, сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 06:53
Общество
Из судов Краснодара изъяли дела в ходе проверки жалоб автоконцернов
Ранее крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, пожаловались в ФСБ, Генпрокуратуру РФ, Совет по противодействию коррупции при президенте России и Высшую квалификационную коллегию судей на мошеннические схемы по взысканию компенсаций с участием судов Краснодара.
Обновлено в 08:33
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Путешествия
Россия оказалась среди самых посещаемых стран
Россия попала в рейтинг топ-20 самых посещаемых стран, составленный Всемирной туристской организацией (UNWTO).
Обновлено в 06:12
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Футбол
Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»
Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Армия Украины останется без прапорщиков
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднить прапорщиков и мичманов, а также разделить сержантский и старшинский состав на младший и старший ранги.
Обновлено в 06:20
Общество
Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты
Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 02:52
Политика
Маас заявил о намерении ФРГ и Франции продолжать поддерживать Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08