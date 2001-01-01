Футбол
«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю КоноваловуЧемпионат 03:57
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Зенит» и «Спартак», чьим воспитанником он является.
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Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Обновлено в 02:13
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Экономика
На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей
В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Политика
В правительстве Оренбургской области прошло еще два увольнения
В четверг, 30 мая, стало известно об увольнении с должности и.о. министра экономического развития Натальи Безбородовой.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Бари Алибасов приревновал Лидию Федосееву-Шукшину к Аркадию Инину
Бари Алибасов приревновал свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину к писателю Аркадию Инину.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика
В Кремле высказались об общем падении доходов россиян
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как Росстат заявил об общем падении доходов жителей страны.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Общество
Завершен опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге
Опрос местных жителей о месте под строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге завершен.
Обновлено в 04:10
Космос
Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 05:48
Общество
Российские компании признались в неприязни к геям
Почти 20 процентов россиян признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их сексуальной ориентации.
Обновлено в 05:25
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Путин разрешил людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России
Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию и при этом никогда не бывала за границей.
Обновлено в 05:50
Общество
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:07
Технологии
Первые в мире умные ценники создали в Новосибирске
"Умные ценники", созданные студентами НГТУ НЭТИ, меняют цены на товар автоматически в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования при помощи встроенной системы геопозиционирования и без участия дополнительного персонала.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом
Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Обновлено в 02:37
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Газманов рассказал об операции в Германии по удалению опухоли
Российский певец Олег Газманов рассказал об операции в Германии, где ему удалили опухоль.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Политика
Сергей Карабасов подал в отставку
Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18