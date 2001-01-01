Футбол

«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю КоноваловуЧемпионат 03:57

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Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Зенит» и «Спартак», чьим воспитанником он является.
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СМИ: «Динамо» сделало предложение «Рубину» по Коновалову

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«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову

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«Динамо» претендует на полузащитника «Рубина»

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СМИ: «Динамо» сделало «Рубину» предложение по трансферу Игоря Коновалова

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СМИ: «Динамо» сделало предложение «Рубину» по Коновалову

Матч ТВ04:54

«Чемпионат»: «Динамо» сделало «Рубину» предложение о трансфере Коновалова

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«Динамо» собирается купить хавбека «Рубина» Коновалова

Metaratings04:25
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