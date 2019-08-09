Футбол
«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:14
Московское "Динамо" дома разгромило петербургский "Зенит" в матче пятого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
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«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Динамо» в молодежном первенстве России
Советский спорт09:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
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Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
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Обновлено вчера в 13:49
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«Однажды в Голливуде» собрал рекордную сумму в первый день проката в России
По итогам первого дня в российском прокате фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал более 125 млн рублей.
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