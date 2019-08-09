Футбол
«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:14
Московское "Динамо" дома разгромило петербургский "Зенит" в матче пятого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Динамо» в молодежном первенстве России
Советский спорт09:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:30
Финансы
ЦБ РФ предупредил о возможном снижении ставок по депозитам и кредитам
ЦБ РФ видит потенциал дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам в России.
Обновлено в 07:42
Общество
Минкультуры предлагает запретить пронос своей еды в кинозалы
Министерство культуры РФ по просьбе представителей киноиндустрии подготовило поправки в действующий федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", запрещающие доступ в залы с едой и напитками.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Сергея Фомина и Айдара Губайдулина — двоих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:04
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Музыка
Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом
Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Турции произошли взрывы на оружейном складе на границе с Сирией
Начался пожар, жители ближайших домов эвакуированы В турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, произошло несколько взрывов на оружейном складе, передают телеканал NTV и агентство Haberturk.
Обновлено в 05:02
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Обновлено вчера в 04:25
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту
Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.
Обновлено в 10:19
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной
Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.
Обновлено в 09:38
Общество
Полпред Президента в УрФО вручил зауральцам государственные награды
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в Кургане по поручению Президента РФ вручил высокие государственные награды жителям региона.
Обновлено в 07:25
Авто
Mercedes-Benz представит пять новинок на автосалоне во Франкфурте
В число новинок войдут серийная электрическая версия минивэна Mercedes-Benz V-Class, пара обновленных электромобилей семейства Smart, AMG-версия внедорожника Mercedes-Benz GLB, а также новый концепт фирменного суббренда EQ.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье
Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено в 05:47
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги
Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 03:39