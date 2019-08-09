Футбол
«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:14
Московское "Динамо" дома разгромило петербургский "Зенит" в матче пятого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
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«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Динамо» в молодежном первенстве России
Советский спорт09:49
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Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
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В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
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Футбол
Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом
Обновлено в 15:32
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
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Армия и оружие
В Ираке упал американский беспилотник
Как сообщили в агентстве «Meh», в результате падения беспилотник получил незначительные повреждения.
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Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
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Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Экономика
На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена
Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:38
Политика
Трамп высоко оценил шансы Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому удастся договориться с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:05
Авто
В продаже появился карбоновый гиперкар Bugatti Chiron
Немецкой корпорацией VDM Cars на продажу была выставлена уникальная машина Bugatti Chiron, получившая карбоновый кузов.
Обновлено в 14:19
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных.
Обновлено в 18:18
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Спорт
Логинов снова отказался подписывать контракт с СБР
Александр Логинов 9 августа в очередной раз отказался подписывать договор с Союзом биатлонистов России, проведя переговоры в офисе организации с ее исполнительным директором.
Обновлено в 17:19
Авто
АвтоВАЗ расширит линейку коммерческих Lada Largus
Моторы у специальных Lada Largus будут мощностью 87 и 106 л.с. Также в ОТТС есть версия ДВС, работающая на природном газе.
Обновлено в 09:49
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене
В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.
Обновлено в 05:09
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Футбол
Азар получил в «Реале» номер Роналду
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.
Обновлено в 20:13
Здоровье
Девочка целый месяц лечилась после поцелуя родственников
Обновлено в 11:40
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено в 21:11