Футбол
«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:14
Московское "Динамо" дома разгромило петербургский "Зенит" в матче пятого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
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«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Динамо» в молодежном первенстве России
Советский спорт09:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
Политика
Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь
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Алена Водонаева осудила Олега Майами за унижение Максима Фадеева
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Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Здоровье
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Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
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Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
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Слуцкий завел страницу в Instagram
Обновлено в 15:40
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
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Обновлено в 09:14
Общество
Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов
Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.
Обновлено в 13:30
Игры
Gears 5 ушла на золото — сюжетную кампанию покажут на gamescom 2019
Создатели Gears 5 из The Coalition закончили основную часть производства боевика и отправили мастер-диск в печать — проект официально ушёл на золото и выйдет без задержек 10 сентября.
Обновлено в 11:19
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Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
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Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
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Обновлено в 12:11
Музыка
Slipknot выпустили первый альбом за пять лет
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В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Общество
Врачи нашли рак груди убывшей императрицы Японии
Медики диагностировали рак груди у бывшей императрицы Японии Митико. Об этом сообщает информационное агентство Assosiated Press.
Обновлено в 11:20