Футбол

«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:14

Динамо — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Московское "Динамо" дома разгромило петербургский "Зенит" в матче пятого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
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