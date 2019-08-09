Московское "Динамо" дома разгромило петербургский "Зенит" в матче пятого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Политика Хазин прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму Михаил Хазин, российский экономист и автор книг о мировом политическом и экономическом устройстве, прокомментировал заявление турецкого президента о том, что они не признают принадлежность Крыма Российской Федерации.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Интернет В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.

Общество Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.

Общество Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.

Волейбол Российские волейболисты победили Мексику на старте отбора ОИ-2020 Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Мексикой в первом матче квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Происшествия Пенсионерка сутки стояла в болоте и отпугивала медведя рыком Пожилая женщина из Хабаровского края отправилась в лес собирать грибы, попала в трясину и сутки простояла в болоте, отпугивая бродившего возле нее бурого медведя рычанием.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Общество Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.

Наука Ученые выявили группу крови долгожителей При четвертой группе крове часто встречается порок сердца. Также эти люди часто болеют различными инфекциями.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Спорт Чемпион Олимпиады дисквалифицирован на год за снятие штанов с партнера Олимпийский чемпион Олимпиады-2018 в Южной Кореи Лим Хё Джун отстранен от тренировок до 7 августа 2020 года.

Политика Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Финансы ЦБ РФ предупредил о возможном снижении ставок по депозитам и кредитам ЦБ РФ видит потенциал дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам в России.

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Здоровье Названы самые опасные сорта сыра Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.

Космос Почётный гражданин Валуйского горокруга совершил третью командировку на орбиту Герой России Александр Скворцов уже в третий раз отправился на МКС, для Пармитано это второй опыт, для Моргана — первый полёт.

Армия и оружие При отражении атак боевиков погибли 10 сирийских военных Десять сирийских военных погибли, 21 получил ранения при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в пятницу в районе идлибской зоны деэскалации.

Общество Московский ветер повалил 40 деревьев и повредил 23 машины Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что информирование жителей столицы о прогнозируемых 8 и 9 августа сильном ветре и грозе позволило предотвратить травмирование людей.

Космос Что смотреть в Музее космонавтики в августе-сентябре Для посетителей будет работать Космическая почта: желающие смогут отправить адресатам по России почтовую карточку с оттисками памятных штемпелей музея.