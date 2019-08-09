Футбол

«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:14

Динамо — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Московское "Динамо" дома разгромило петербургский "Зенит" в матче пятого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» разгромило «Зенит» в молодежном первенстве

Sport24.ru09:16

«Динамо» победило «Зенит» в матче молодежного первенства

Спорт-Экспресс08:55

«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежного первенства России

РИА Новости09:14

«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежных команд

Матч ТВ08:55

«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежных команд

Sportbox.RU08:55

«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Динамо» в молодежном первенстве России

Советский спорт09:49

«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодёжного первенства

Чемпионат08:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
Политика

Хазин прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму

Михаил Хазин, российский экономист и автор книг о мировом политическом и экономическом устройстве, прокомментировал заявление турецкого президента о том, что они не признают принадлежность Крыма Российской Федерации.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке

Обновлено в 13:05
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Интернет

В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Общество

Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах

Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Волейбол

Российские волейболисты победили Мексику на старте отбора ОИ-2020

Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Мексикой в первом матче квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Пенсионерка сутки стояла в болоте и отпугивала медведя рыком

Пожилая женщина из Хабаровского края отправилась в лес собирать грибы, попала в трясину и сутки простояла в болоте, отпугивая бродившего возле нее бурого медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:45
Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Общество

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Наука

Ученые выявили группу крови долгожителей

При четвертой группе крове часто встречается порок сердца. Также эти люди часто болеют различными инфекциями.
Обновлено 07 августа в 14:43
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Спорт

Чемпион Олимпиады дисквалифицирован на год за снятие штанов с партнера

Олимпийский чемпион Олимпиады-2018 в Южной Кореи Лим Хё Джун отстранен от тренировок до 7 августа 2020 года.
Обновлено в 13:48
Политика

Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:07
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Финансы

ЦБ РФ предупредил о возможном снижении ставок по депозитам и кредитам

ЦБ РФ видит потенциал дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам в России.
Обновлено в 07:42
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Здоровье

Названы самые опасные сорта сыра

Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Под брёвнами, упавшими с лесовоза в Костромской области, погибли люди

Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку в бикини

Семейная жизнь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу дала трещину год назад.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Космос

Почётный гражданин Валуйского горокруга совершил третью командировку на орбиту

Герой России Александр Скворцов уже в третий раз отправился на МКС, для Пармитано это второй опыт, для Моргана — первый полёт.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

При отражении атак боевиков погибли 10 сирийских военных

Десять сирийских военных погибли, 21 получил ранения при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в пятницу в районе идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 13:43
Общество

Московский ветер повалил 40 деревьев и повредил 23 машины

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что информирование жителей столицы о прогнозируемых 8 и 9 августа сильном ветре и грозе позволило предотвратить травмирование людей.
Обновлено в 12:45
Космос

Что смотреть в Музее космонавтики в августе-сентябре

Для посетителей будет работать Космическая почта: желающие смогут отправить адресатам по России почтовую карточку с оттисками памятных штемпелей музея.
Обновлено в 09:42
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное