Футбол
«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 09:14
Московское "Динамо" дома разгромило петербургский "Зенит" в матче пятого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
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«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Динамо» в молодежном первенстве России
Советский спорт09:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
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