Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче молодежного первенстваГазета.Ru 09:08
"Динамо" разгромило "Спартак" в московском дерби в рамках четвертого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых. В составе победителей отличились Игорь Школик, Владимир Москвичев, Даниил Федоров и Владислав Галкин.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Политика
Россия предложила США не развертывать новые ракеты после разрыва ДРСМД
Россия, несмотря на разрыв договора, уже ввела односторонний мораторий и не планирует развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, где не появятся американские ракеты аналогичного класса.
Обновлено в 09:21
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20
Футбол
КДК РФС наказал «Ростов» за избиение болельщиков «Спартака»
Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".
Обновлено в 09:43
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Политика
Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ»
Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье погибли пять человек
В результате ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье пять человек погибли и 18 получили травмы.
Обновлено в 03:50
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пешехода в Петербурге
Человек сделал замечание водителю Rolls-Royce, который катался по тротуару Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения пешехода в Петербурге.
Обновлено в 08:49
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
Обновлено в 09:40
Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Ребенок любовницы Станислава Говорухина умер в утробе
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
Обновлено в 08:53
Происшествия
По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых
Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак
На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.
Обновлено в 06:18
Культура
Британскую туристку удивили подарки с Гитлером в сувенирной лавке
Туристка из Великобритании обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами.
Обновлено в 09:01
Политика
Трамп по телефону предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку НПФ «Будущее»
В заявлении ведомство сказано, что денежные средства из пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России выводились в НПФ «Будущее» без ведома владельцев пенсионных счетов.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56