Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче молодежного первенстваГазета.Ru 09:08

Спартак — Динамо
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
"Динамо" разгромило "Спартак" в московском дерби в рамках четвертого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых. В составе победителей отличились Игорь Школик, Владимир Москвичев, Даниил Федоров и Владислав Галкин.
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«Динамо» разгромило «Спартак» в молодежном первенстве

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