Футбол
«Динамо» разгромило «Ростов» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 07:14
Московское "Динамо" обыграло "Ростов" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Динамо". Голы забили Кирилл Глущенков (28), Виктор Демьянов (35) и Андрей Мазурин (89).
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