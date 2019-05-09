«Динамо» разгромило «Ростов» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 07:14

Московское "Динамо" обыграло "Ростов" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Динамо". Голы забили Кирилл Глущенков (28), Виктор Демьянов (35) и Андрей Мазурин (89).

Общество В Новосибирске открыли памятник Сталину В Новосибирске прошла церемония открытия памятника Иосифу Сталину, который расположен на территории обкома КПРФ.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Экономика HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Кино Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.

Политика Путин прокомментировал отсутствие авиации на параде Победы Погода не позволила пролететь авиации, но безопасность важнее, заявил президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Бойцам ВСУ в Донбассе прислали иностранных инструкторов Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что вблизи деревни Катериновка находятся инструктора частных военных компаний из зарубежья, которые будут давать уроки солдатам, передаёт РИА Новости.

Хоккей Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею Защитник Богдан Киселевич покидает расположение сборной России, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.

Общество В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.

Политика Назарбаев приехал на парад Победы Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.

Общество В Москве проходит шествие «Бессмертного полка» Участники акции «Бессмертный полк» проходят шествием, неся в руках портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Политика Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.

Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.

Политика В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»

Политика Украинская полиция составила 13 протоколов из-за георгиевских ленточек Украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и завела пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Футбол Призовой фонд Олимп-ФНЛ составил 30 миллионов рублей Сезон-2018/19 станет первым в истории ФНЛ, в котором между участниками будет распределен призовой фонд.

Авто Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Происшествия В Волынской области произошло нападение на журналистов Неизвестные напали на журналистов местного телеканала "Аверс" в Волынской области, они разбили телекамеру и избили оператора, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.