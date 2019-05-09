Футбол
«Динамо» разгромило «Ростов» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 07:14
Московское "Динамо" обыграло "Ростов" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Динамо". Голы забили Кирилл Глущенков (28), Виктор Демьянов (35) и Андрей Мазурин (89).
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Назарбаев приехал на парад Победы
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Украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и завела пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел страны.
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Футбол
Призовой фонд Олимп-ФНЛ составил 30 миллионов рублей
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В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
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