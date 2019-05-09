Футбол

«Динамо» разгромило «Ростов» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 07:14

Динамо — Ростов
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Арена Химки»
Московское "Динамо" обыграло "Ростов" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Динамо". Голы забили Кирилл Глущенков (28), Виктор Демьянов (35) и Андрей Мазурин (89).
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