Футбол
Sport24.ru«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в молодежном первенстве
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В матче 8-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Динамо» в Самаре разгромило местные «Крылья Советов» — 3:0. Голами у москвичей отметились Максим Данилин, Константин Тюкавин и Владислав Галкин. У хозяев в концовке был удален Никита Трубин.
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