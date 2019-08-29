В матче 8-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Динамо» в Самаре разгромило местные «Крылья Советов» — 3:0. Голами у москвичей отметились Максим Данилин, Константин Тюкавин и Владислав Галкин. У хозяев в концовке был удален Никита Трубин.

Наука В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался Антропологам удалось выяснить, что мозг приматов в ходе эволюции изменялся не только в сторону увеличения, но и уменьшения.

Космос На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".

Происшествия Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Политика Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран спикером парламента Украины.

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Армия и оружие В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР.

Здоровье В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Наука В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Энергетика Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.

Политика Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Политика Грузия захотела экономической свободы от России В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.

Происшествия Органы опеки заинтересовались издателем МК в Питере Днем 29 августа 2019 года в квартиру кандидата в муниципальные депутаты МО Екатерингофский и издателя газеты МК в Питере Максима Кузахметова, пришли представители органов опеки, которые подчиняются главе МО Олегу Смакотину.

Автоспорт Квят и Албон будут оштрафованы за установку новых двигателей Руководитель автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе сообщил, что на болидах пилота «Ред Булл» Александера Албона и российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята будут установлены новые силовые установки.

Политика На Украине назначили премьер-министра Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.

Здоровье На Кубани врачи удалили девушке часть языка с опухолью Кубанские хирурги удалили 27-летней пациентке часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и восстановили орган из тканей предплечья.

Происшествия Автогонщица погибла при попытке установить рекорд ИА «Ореанда-Новости» 36-летняя американская гонщица Джесси Комбз погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости, пишет издание Washington Post.