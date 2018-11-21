Футбол
«Динамо» разгромило «Енисей» в матче молодёжного первенства
«Динамо» разгромило «Енисей» в матче молодёжного первенстваЧемпионат08:10
Прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура молодёжного первенства России московского «Динамо» с красноярским «Енисеем». Встреча прошла на стадионе "Новогорск-Динамо" в Химках с подавляющим преимуществом хозяев и завершилась их разгромной победой со счётом 4:0.
Чемпионат08:10
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