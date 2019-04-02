Футбол
«Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреляЧемпионат 09:40
Как сообщалось ранее, зарплаты игрокам не платят три месяца. При этом, по нашей информации, в команде нет паники, футболисты спокойно тренируются и готовятся к следующему матчу. Руководство клуба пообещало игрокам, что 15 апреля рассчитается перед ними по всем задолженностям.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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