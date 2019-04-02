Футбол

«Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреляЧемпионат 09:40

Как сообщалось ранее, зарплаты игрокам не платят три месяца. При этом, по нашей информации, в команде нет паники, футболисты спокойно тренируются и готовятся к следующему матчу. Руководство клуба пообещало игрокам, что 15 апреля рассчитается перед ними по всем задолженностям.
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«Динамо» рассчитается 15 апреля по всем долгам перед футболистами

Газета.Ru10:08

«Чемпионат»: «Динамо» погасит все долги перед футболистами 15 апреля

Бомбардир.ру10:48

СМИ: «Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреля

Sportbox.RU09:56

«Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреля

Чемпионат09:40

«Чемпионат»: «Динамо» не платит игрокам из-за смены собственника

Sports.ru10:55

Источник: «Динамо» выплатит долги перед футболистами 15 апреля

Советский спорт09:56

Зотов: «Знаю, что в „Динамо“ есть долги по зарплате, но игроки к нам не обращались»

Sport24.ru05:45
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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