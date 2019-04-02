«Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреляЧемпионат 09:40

Как сообщалось ранее, зарплаты игрокам не платят три месяца. При этом, по нашей информации, в команде нет паники, футболисты спокойно тренируются и готовятся к следующему матчу. Руководство клуба пообещало игрокам, что 15 апреля рассчитается перед ними по всем задолженностям.

«Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреля

Экономика Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Гаджеты На OnePlus 6T запустили Windows 10 Во время загрузки Windows 10 на OnePlus 6T Тиммер столкнулся с ошибкой, получив «синий экран смерти».

Происшествия На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Политика Лавров: Порошенко «отбился от рук» Европы Украинский лидер Пётр Порошенко больше не слушает ни Францию, ни Германию, потому что у него есть заступники в Вашингтоне.

Экономика Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Кино В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста В сети появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.

Спорт Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени.

ЖКХ В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.

Происшествия Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.

Происшествия Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.

Политика Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.

Экономика ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.

ЖКХ В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии "Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.

Экономика В России могут появиться пять новых налогов Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Политика В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Происшествия Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.

Политика Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо неприкосновенности Причиной стало то, что ранее лидер оппозиции нарушил запрет и выехал за пределы страны Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее страны и потребовал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Происшествия В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.

Экономика ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.

Политика Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.

Кино Дольф Лундгрен возглавит керченскую контрразведку немецких оккупантов Предполагается, что Дольф Лундгрен сыграет начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана сразу в двух частях трилогии – «Аджимушкай» и «Маска».

Армия и оружие НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море «Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.