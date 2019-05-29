Футбол
«Динамо» проявляет интерес к ДжорджевичуСпорт-Экспресс вчера в 16:05
По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов.
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По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов. Предложение от "Динамо" финансово интереснее тульского.Спорт-Экспрессвчера в 16:05
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
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Прибыль «МегаФона» в 1 квартале снизилась на 64%
Выручка выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 80,128 млрд руб.
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Мужчина пострадал в драке со стрельбой на юге Москвы
Неизвестный устроил стрельбу на юге Москвы, в результате пострадал один человек.
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В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера
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Обновлено в 01:52
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
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Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте
В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Экономика
Плывут по звездам. Край подготовил две заявки на федеральное софинансирование развития туризма
Как рассказала руководитель агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Елена Соснина, для участия в программе подготовили два проекта по созданию туристических кластеров.
Обновлено 26 мая в 22:00
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Транспорт
Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города
Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Общество
В России могут ввести отцовский капитал
Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Политика
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:58
Финансы
Власти предложили выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсии
В рамках программы «Социальная поддержка граждан» в правительстве предлагают выделить дополнительные 4,765 миллиардов рублей в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям.
Обновлено вчера в 19:03
Культура
Юбилей ВДНХ отметят фестивалями, концертами и выставками
Обновлено в 00:22
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
Выставка военно-морского вооружения прошла в Севастополе
Военные моряки отмечают большой интерес к вооружению и возможностям боевых кораблей.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина
Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок
Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты
Перо Logitech VR Ink Pilot Edition предназначено для приложений виртуальной реальности
Сегодня, в преддверии выставки Augmented World Expo, компания Logitech анонсировала устройство Logitech VR Ink Pilot Edition, которое сама она называет первым в мире пером для виртуальной реальности, работающим как на двухмерных поверхностях, так и в трехмерном пространстве размером с комнату.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55