«Динамо» проявляет интерес к ДжорджевичуСпорт-Экспресс вчера в 16:05

По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов. Предложение от "Динамо" финансово интереснее тульского.

с чего всё началось

По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Экономика Прибыль «МегаФона» в 1 квартале снизилась на 64% Выручка выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 80,128 млрд руб.

Происшествия Мужчина пострадал в драке со стрельбой на юге Москвы Неизвестный устроил стрельбу на юге Москвы, в результате пострадал один человек.

Происшествия В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился юноша 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.

Общество В России уменьшилось число непьющих Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.

Политика Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Транспорт СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Политика Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.

Экономика Плывут по звездам. Край подготовил две заявки на федеральное софинансирование развития туризма Как рассказала руководитель агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Елена Соснина, для участия в программе подготовили два проекта по созданию туристических кластеров.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Экономика Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Футбол Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.

Транспорт Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).

Общество В России могут ввести отцовский капитал Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.

Политика Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Финансы Власти предложили выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсии В рамках программы «Социальная поддержка граждан» в правительстве предлагают выделить дополнительные 4,765 миллиардов рублей в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Армия и оружие Выставка военно-морского вооружения прошла в Севастополе Военные моряки отмечают большой интерес к вооружению и возможностям боевых кораблей.

Политика Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.

Гаджеты Перо Logitech VR Ink Pilot Edition предназначено для приложений виртуальной реальности Сегодня, в преддверии выставки Augmented World Expo, компания Logitech анонсировала устройство Logitech VR Ink Pilot Edition, которое сама она называет первым в мире пером для виртуальной реальности, работающим как на двухмерных поверхностях, так и в трехмерном пространстве размером с комнату.