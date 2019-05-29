«Динамо» проявляет интерес к ДжорджевичуСпорт-Экспресс вчера в 16:05

По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов. Предложение от "Динамо" финансово интереснее тульского.

с чего всё началось

По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов.

Спорт день за днем

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