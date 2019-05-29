Футбол
«Динамо» проявляет интерес к ДжорджевичуСпорт-Экспресс вчера в 16:05
По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов.
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По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов. Предложение от "Динамо" финансово интереснее тульского.Спорт-Экспрессвчера в 16:05
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Происшествия
Красноярскому экс-депутату Волкову вынесли приговор
В четверг, 30 мая, суд вынес приговор экс-депутату горсовета Аркадию Волкову.
Обновлено в 02:08
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко
Преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 г и была размером с большое яблоко, выходили врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар
В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Политика
Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Обновлено в 03:30
Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку
Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:34
Религия
Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе
Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России
ИА «Ореанда-Новости» Шпагат бывшей балерины Большого театра Анастасии Волочковой внесён в Книгу рекордов России.
Обновлено в 03:38
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Обновлено вчера в 17:30
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление
Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Авто
Jaguar назвал российские цены на обновленный седан XE
Компания Jaguar начала прием заказов в России на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:10
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае
На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье
Минздрав отчитался об увеличении продолжительности жизни омичей
Согласно отчету Минздрава, в Омской области выросло число диагностических и скрининговых исследований, активно закупалось новое медицинское оборудование, обновлялся автомобильный парк системы здравоохранения.
Обновлено в 00:00
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Кино
Софи Тернер рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»
Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09