Футбол

«Динамо» проявляет интерес к ДжорджевичуСпорт-Экспресс вчера в 16:05

По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу

По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу. 24-летний черногорец имеет действующий контракт с "Зенитом", последний сезон провел в аренде в тульском "Арсенале" и в 23 матчах в РПЛ забил 7 голов. Предложение от "Динамо" финансово интереснее тульского.
Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Подробнее о событии

«Динамо» интересуется Джорджевичем

Бомбардир.рувчера в 16:43

Джорджевич может продолжить карьеру в московском клубе

Спорт день за днем02:56

Джорджевич может перейти в московский клуб

Soccer.ruвчера в 16:35

«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

«Динамо» планирует подписать форварда «Зенита»

Евро-футбол.ру02:26

«Динамо» интересуется Джорджевичем

Sports.ruвчера в 16:14

«Динамо» может усилиться Джорджевичем

LiveSport.ruвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Волкову вынесли приговор

В четверг, 30 мая, суд вынес приговор экс-депутату горсовета Аркадию Волкову.
Обновлено в 02:08
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Здоровье

Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко

Преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 г и была размером с большое яблоко, выходили врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар

В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Политика

Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Обновлено в 03:30
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Обновлено вчера в 16:50
Транспорт

Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку

Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:34
Религия

Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

ИА «Ореанда-Новости» Шпагат бывшей балерины Большого театра Анастасии Волочковой внесён в Книгу рекордов России.
Обновлено в 03:38
Кино

Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите

Обновлено вчера в 17:30
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление

Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Авто

Jaguar назвал российские цены на обновленный седан XE

Компания Jaguar начала прием заказов в России на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:10
Транспорт

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Общество

В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье

Минздрав отчитался об увеличении продолжительности жизни омичей

Согласно отчету Минздрава, в Омской области выросло число диагностических и скрининговых исследований, активно закупалось новое медицинское оборудование, обновлялся автомобильный парк системы здравоохранения.
Обновлено в 00:00
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Кино

Софи Тернер рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»

Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Обновлено в 03:45
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории, на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное