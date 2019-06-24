«Динамо» продлило контракты с двумя центральными защитникамиРБК 08:24

Московское «Динамо» объявило о продлении контрактов с центральными защитниками Тони Шуничем и Романом Евгеньевым. Новое соглашение боснийского футболиста рассчитано на два следующих сезона с возможностью продления еще на один год.

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Политика Толстой: делегация РФ в ПАСЕ 24 июня вылетает в Страсбург Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Общество Двенадцать домов в рамках реновации построят в Москве до конца года Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Армия и оружие Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.

Общество Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».

Политика ПЦУ лишила Филарета канонических прав Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Политика Несколько грузинских депутатов планируют приехать на форум в Москву Грузинские депутаты планируют приехать на международный форум "Развитие парламентаризма" в начале июля в Москву, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Шоу-бизнес Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать» У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.

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Музыка Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».

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ЖКХ 100 тысяч жителей Симферополя остались без света В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.

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Происшествия В США нашли тела россиянки и ее двоих детей Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Экономика Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.