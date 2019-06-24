Футбол

«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК 06:20

«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.
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«Динамо» объявило о подписании новых контрактов с Шуничем и Евгеньевым

Sport24.ru07:11

«Динамо» продлило контракты с Шуничем и Евгеньевым

Матч ТВ07:12

Евгеньев предпочел «Динамо», а не «Зенит»

Спорт день за днем07:02

Защитники Шуньич и Евгеньев продлили контракты с «Динамо»

Sports.ru07:31

Шуньич и Евгеньев подписали новые контракты с «Динамо»

Чемпионат07:15

Тони Шуньич и Роман Евгеньев продолжат играть за «Динамо»

Sport.ru08:14

«Динамо» продлило контракт с Морозовым

Спорт-Экспресс05:02
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Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика

Глава Ингушетии подал в отставку

Глава Ингушетии досрочно уходит в отставку. Об этом Юнус-Бек Евкуров сам заявил в обращении, показанном на национальном телевидении.
Обновлено в 12:22
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Футбол

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»

По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Обновлено в 08:20
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Аушева переехала в Соединенные Штаты после выигрыша грин-карты в 2011 году.
Обновлено вчера в 17:42
Финансы

Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий

Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
Общество

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Политика

Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:09
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Политика

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Гордума Челябинска приняла отставку мэра Елистратова

Обновлено в 01:11
Происшествия

В Казахстане момент взрыва боеприпасов в воинской части попал на видео

В казахстанском Арысе произошел мощный взрыв на территории военной части, расположенной в городе.
Обновлено в 08:44
Политика

Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Игры

Спустя более чем 9 лет Heavy Rain добралась до РС

В России Heavy Rain на РС продаётся за 782 рубля после недавнего повышения цены.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Происшествия

В Грузии отстранили десять разгонявших митинги полицейских

В МВД Грузии расследуются обстоятельства беспорядков, проходивших у здания парламента страны в Тбилиси 20–21 июня.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Белом доме нашли подозрительный предмет

У северо-восточного входа в Белый дом в Вашингтоне обнаружен подозрительный предмет.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Екатеринбурге умерла ветеран войны, чьей квартирой завладела сиделка

В Екатеринбурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева, чьей квартирой и деньгами завладела, сообщает Znak.com.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Политика

Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения

Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану

Обновлено в 12:53
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики

В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
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