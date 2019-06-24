«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК 06:20

«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.

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