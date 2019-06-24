Футбол
«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК 06:20
«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
Наука
Ученые определили опасную дозу алкоголя
Британские ученые из Университета Сассекса выяснили, что употребление даже 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства самоконтроля у здоровых людей.
Обновлено в 05:15
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Общество
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.
Обновлено вчера в 20:28
Футбол
«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»
Неймар принял все условия каталонского клуба для своего возвращения в его ряды этим летом, в том числе публичные извинения, понижение зарплаты и публичные извинения за свой внезапный переход.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.
Обновлено в 06:24
Технологии
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Общество
В Екатеринбурге раздают брошюры о протестах в сквере у драмтеатра
Накануне очередного заседания рабочей группы по вопросу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины в городе раздают брошюры о протестах в сквере.
Обновлено в 06:55
Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Политика
Протесты в Тбилиси лишат Грузию 150 тысяч российских туристов
Как сообщает издание «Коммерсантъ», более 150 тысяч россиян откажутся от визита в Грузию в этом году.
Обновлено в 04:52
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.
Обновлено в 03:32
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Матвиенко: «Алые паруса» посетило рекордное число гостей в Петербурге
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге в этом году.
Обновлено в 05:42
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Здоровье
Яблоки и груши представляют опасность для аллергиков
Московские медики предупреждают, что яблоки, груши, фрукты с косточками, например абрикосы, а также лесной орех представляют угрозу для тех, у кого аллергия на пыльцу (поллиноз).
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Туркестанской области Казахстана ввели режим ЧС
В Туркестанской области Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 03:43
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей
Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48