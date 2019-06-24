Футбол

«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК 06:20

«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.
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Евгеньев предпочел «Динамо», а не «Зенит»

Спорт день за днем07:02

Шунич и Евгеньев продлили контракты с «Динамо»

Soccer.ru06:59

«Динамо» продлило контракт с Морозовым

Чемпионат05:10

«Динамо» продлило соглашение с Морозовым

Матч ТВ05:16

В «Динамо» решили оставить защитника клуба Морозова

Газета.Ru05:16

«СЭ»: «Динамо» заключит 3-летние контракты с Шуниным, Евгеньевым и Морозовым

Sports.ru05:21

Шуньич и Евгеньев подписали новые контракты с «Динамо»

Спорт-Экспресс06:55
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Наука

Ученые определили опасную дозу алкоголя

Британские ученые из Университета Сассекса выяснили, что употребление даже 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства самоконтроля у здоровых людей.
Обновлено в 05:15
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста

В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Общество

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.
Обновлено вчера в 20:28
Футбол

«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»

Неймар принял все условия каталонского клуба для своего возвращения в его ряды этим летом, в том числе публичные извинения, понижение зарплаты и публичные извинения за свой внезапный переход.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов

Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.
Обновлено в 06:24
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Обновлено в 06:30
Технологии

Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой

Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

Обновлено в 05:28
Политика

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Общество

В Екатеринбурге раздают брошюры о протестах в сквере у драмтеатра

Накануне очередного заседания рабочей группы по вопросу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины в городе раздают брошюры о протестах в сквере.
Обновлено в 06:55
Финансы

Курс доллара снизился до 62,98 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Политика

Протесты в Тбилиси лишат Грузию 150 тысяч российских туристов

Как сообщает издание «Коммерсантъ», более 150 тысяч россиян откажутся от визита в Грузию в этом году.
Обновлено в 04:52
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.
Обновлено в 03:32
Политика

Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года

Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество

Матвиенко: «Алые паруса» посетило рекордное число гостей в Петербурге

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге в этом году.
Обновлено в 05:42
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Здоровье

Яблоки и груши представляют опасность для аллергиков

Московские медики предупреждают, что яблоки, груши, фрукты с косточками, например абрикосы, а также лесной орех представляют угрозу для тех, у кого аллергия на пыльцу (поллиноз).
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Туркестанской области Казахстана ввели режим ЧС

В Туркестанской области Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 03:43
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Обновлено в 05:40
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей

Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Дизайнер Balmain сделал Светлане Лободе заманчивое предложение

Обновлено в 04:50
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