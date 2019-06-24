«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК вчера в 06:20

«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.

Спорт день за днем

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).

Финансы Рубль в июле: позитива станет еще больше Цена на нефть оказывала рублю поддержку, подорожав в течение первых двух декад июня на 6,7 процента, до 64,58 доллара за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышла.

Происшествия В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта Пассажирский самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта при приземлении в Ницце, передаёт 25 июня The Daily Star.

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Футбол Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.

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Происшествия Взрывы на военном складе в Казахстане продолжаются Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что работы по ликвидации пожара, возникшего на военном складе на юге страны, приостановлены из-за продолжающихся в регионе взрывов.

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Происшествия Пожарные ликвидировали возгорание на стройке в Санкт-Петербурге Пожар произошел ночью 25 июня в Колпинском районе по адресу: дорога на Металлострой, дом 5, литер "У". Огонь охватил 600 кв. м одноэтажного сооружения ангарного типа, но информации о пострадавших не поступало.

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Политика Зеленского не пригласили на саммит G20 Президент Украины Владимир Зеленский не был включен в список приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на этой неделе в японской Осаке.