«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК 06:20

«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.

Спорт день за днем

Политика Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает «оккупацию» Крыма.

Кино Сериал «Зулейха открывает глаза» победил на фестивале «Читка» Самой ожидаемой экранизацией назван сериал "Зулейха открывает глаза" по книге Гузели Яхиной, который осенью покажет телеканал "Россия 1". Действие сериала происходит за 10 лет до начала Великой Отечественной войны, в центре сюжета - раскулаченные крестьяне, которых принудительно отправляли в спецпоселения в Сибирь.

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Происшествия На КАД сбили перебегавшего дорогу подростка В понедельник вечером, 24 июня, автомобиль Ford Focus под управлением 24-летнего водителя сбил 14-летнего мальчика на 52 км внутренней КАД в районе «Мега Дыбенко».

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Политика В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.

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Политика Порошенко предложил переименовать Грузию назло России Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.

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Политика Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме Британские депутаты уже обвинили руководство Совета Европы в сговоре, а Россию - в финансовом шантаже.

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Происшествия Москвичей угостили отравленной газировкой В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.

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