Футбол
«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК 06:20
«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:19, Вашингтон
Политика
Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает «оккупацию» Крыма.
Обновлено в 15:27
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» победил на фестивале «Читка»
Самой ожидаемой экранизацией назван сериал "Зулейха открывает глаза" по книге Гузели Яхиной, который осенью покажет телеканал "Россия 1". Действие сериала происходит за 10 лет до начала Великой Отечественной войны, в центре сюжета - раскулаченные крестьяне, которых принудительно отправляли в спецпоселения в Сибирь.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Футбол
Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае
По информации «Спорт-Экспресса», форвард принял принципиальное решение покинуть «Спартак» и может продолжить карьеру в Китае, а не в «Порту».
Обновлено в 14:01
Авто
«Заряженный» кроссовер Audi SQ8: самый дорогой в гамме
У флагманского паркетника Audi Q8 появилась «горячая» версия, хотя на знаки отличия разработчики поскупились: снаружи SQ8 почти повторяет базовую модель с пакетом S line.
Обновлено в 04:38
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Ранее сообщалось, что «Севилья» получит от «Аякса» за переход Промеса около €20 млн.
Обновлено в 14:33
Экономика
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Политика
У парламента Грузии продолжается акция протеста
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Происшествия
На КАД сбили перебегавшего дорогу подростка
В понедельник вечером, 24 июня, автомобиль Ford Focus под управлением 24-летнего водителя сбил 14-летнего мальчика на 52 км внутренней КАД в районе «Мега Дыбенко».
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Анна Нетребко села на итальянскую диету
На родине Джульетты оперная дива вернулась к итальянской диете. Нетребко проще относится к своему весу.
Обновлено в 16:05
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12
Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации представил гражданскую версию автомата АК-12.
Обновлено в 13:59
Политика
В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:06
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Финансы
Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий
Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Британские депутаты уже обвинили руководство Совета Европы в сговоре, а Россию - в финансовом шантаже.
Обновлено в 14:15
Общество
Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России
Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Политика
Иран передал в ООН доказательства правомерности уничтожения дрона США
Тегеран передал в ООН доказательства того, что американский беспилотник, сбитый 20 июня, находился в воздушном пространстве Ирана.
Обновлено в 15:57