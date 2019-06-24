Футбол

«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК 06:20

«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.
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«Динамо» объявило о подписании новых контрактов с Шуничем и Евгеньевым

Sport24.ru07:11

Тони Шуньич и Роман Евгеньев продолжат играть за «Динамо»

Sport.ru08:14

«Динамо» продлило контракты с Шуничем и Евгеньевым

Матч ТВ07:12

Защитники Шуньич и Евгеньев продлили контракты с «Динамо»

Sports.ru07:31

Шуньич и Евгеньев подписали новые контракты с «Динамо»

Чемпионат07:15

Евгеньев предпочел «Динамо», а не «Зенит»

Спорт день за днем07:02

«Динамо» продлило контракт с Морозовым

Спорт-Экспресс05:02
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Общество

Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 09:29
Музыка

Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе

Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

«Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика

Толстой: делегация РФ в ПАСЕ 24 июня вылетает в Страсбург

Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.
Обновлено в 08:16
Политика

Назван ущерб Грузии от потери российских туристов

Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

Обновлено в 08:46
Общество

Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Политика

Грузинские депутаты собрались в Москву

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 22:42
Путешествия

Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Авто

Названы 10 регионов России, где больше всего любят Lada

Обновлено в 06:15
Общество

Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Наука

Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах

Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Воспитательница выгнала непослушных детей под палящее солнце

Обновлено в 05:59
Здоровье

Врач из Краснодара вошел в десятку лучших в России

Руководитель ожогового центра Краснодарской краевой больницы №1 Сергей Богданов вошел в десятку лучших в стране.
Обновлено в 10:00
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Культура

Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Общество

Названа причина удаления с ЕГЭ сотен школьников

С основного периода ЕГЭ удалили 812 человек, из них 355 за использование мобильных телефонов, а 323 – за шпаргалки, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 08:47
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Виктор Золотов принял в Росгвардии выпускников военных вузов

Сегодня директор федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) Виктор Золотов провел торжественный прием выпускников высших военных учебных заведений.
Обновлено в 08:40
Футбол

Глушаков ищет работу через инстаграм

Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
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