Футбол
«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК 06:20
«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи возросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 16:02
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Общество
Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб
Обновлено в 18:29
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Космос
В NASA рассказали о новой миссии по изучению Солнца
Американское космическое агентство одобрило проект новой миссии по исследованию Солнца.
Обновлено в 02:00
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Футбол
Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Экономика
Минтранс предложил повысить тариф «Платона»
Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Футбол
Аленичев заявил, что прошлый сезон был самым тяжелым в его карьере
Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сказал, что прошлый сезон был непростым для него.
Обновлено в 19:20
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе опубликовал редкое фото со своими родителями
Сегодня Валерий поделился редким фото с матерью и отцом.
Обновлено в 06:10
Общество
Абызов по видеосвязи из СИЗО предложил выйти за него замуж
Абызов и Григорьева общались друг с другом с помощью жестов, так как в зале суда до начала заседания был отключен микрофон.
Обновлено в 17:04
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать Шария кандидатом в Верховную раду
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, основанием для отказа в регистрации послужила невозможность проверить соблюдение Шарием требования о проживании на территории Украины не менее пяти лет до момента выдвижения кандидатом.
Обновлено в 18:11
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге
В празднике «Алые паруса-2019» принимают участие более 33 тысяч выпускников школ Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 17:15
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Экономика
Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму
В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:05
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Президент США Дональд Трамп объявил журналистам о введении новых санкций в отношении Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 13:28
Кино
Стало известно, кто заменит Киану Ривза в новой «Матрице»
Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году. Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".
Обновлено в 15:35
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42