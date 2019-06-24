Футбол

«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием МорозовымРБК 06:20

«Динамо» подписало новый контракт с защитником Григорием Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 25-летнего игрока с московской командой рассчитано на три ближайших сезона. Морозов является воспитанником тольяттинской Футбольной академии имени Коноплева.
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«Динамо» объявило о подписании новых контрактов с Шуничем и Евгеньевым

Sport24.ru07:11

Тони Шуньич и Роман Евгеньев продолжат играть за «Динамо»

Sport.ru08:14

«Динамо» продлило контракты с Шуничем и Евгеньевым

Матч ТВ07:12

Защитники Шуньич и Евгеньев продлили контракты с «Динамо»

Sports.ru07:31

Шуньич и Евгеньев подписали новые контракты с «Динамо»

Чемпионат07:15

Евгеньев предпочел «Динамо», а не «Зенит»

Спорт день за днем07:02

«Динамо» продлило контракт с Морозовым

Спорт-Экспресс05:02
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Культура

Министр образования Хакасии приписала авторство «Горя от ума» Радищеву

Обновлено в 16:02
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек

Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи возросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 16:02
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Общество

Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб

Обновлено в 18:29
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Космос

В NASA рассказали о новой миссии по изучению Солнца

Американское космическое агентство одобрило проект новой миссии по исследованию Солнца.
Обновлено в 02:00
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Футбол

Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Экономика

Минтранс предложил повысить тариф «Платона»

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Футбол

Аленичев заявил, что прошлый сезон был самым тяжелым в его карьере

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сказал, что прошлый сезон был непростым для него.
Обновлено в 19:20
Политика

Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе опубликовал редкое фото со своими родителями

Сегодня Валерий поделился редким фото с матерью и отцом.
Обновлено в 06:10
Общество

Абызов по видеосвязи из СИЗО предложил выйти за него замуж

Абызов и Григорьева общались друг с другом с помощью жестов, так как в зале суда до начала заседания был отключен микрофон.
Обновлено в 17:04
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать Шария кандидатом в Верховную раду

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, основанием для отказа в регистрации послужила невозможность проверить соблюдение Шарием требования о проживании на территории Украины не менее пяти лет до момента выдвижения кандидатом.
Обновлено в 18:11
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество

Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге

В празднике «Алые паруса-2019» принимают участие более 33 тысяч выпускников школ Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 17:15
Авто

Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями

Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Экономика

Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму

В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:05
Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Президент США Дональд Трамп объявил журналистам о введении новых санкций в отношении Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 13:28
Кино

Стало известно, кто заменит Киану Ривза в новой «Матрице»

Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году. Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".
Обновлено в 15:35
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
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