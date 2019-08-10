Футбол
«Динамо» примет «Зенит» в пятом туре премьер-лигиСоветский спорт 04:34
Динамо сыграет с Зенитом в пятом туре премьер-лиги на стадионе Динамо в Москве. После четырех туров Зенит лидирует в чемпионате, набрав десять очков, у бело-голубых пять очков и десятое место.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
Футбол
Алисон может пропустить до 6 недель из-за травмы
Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, получивший травму в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1), может пропустить около 4-6 недель.
Обновлено в 08:35
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Общество
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек
В Москве на проспекте Сахарова собралось 15 тысяч человек для участия в митинге.
Обновлено в 08:29
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Россияне наплевали на митинги «оппозиции» из-за неактуальной повестки
Связано это с тем, что очевидны нарушения тех кандидатов при подаче документов, в поддержку которых предлагают выходить на улицы.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Махачкале после избиения водителя скорой проведут экспертизу
Экспертиза назначена после избиения водителя скорой помощи в пригороде Махачкалы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Обновлено в 06:54
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Политика
Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что роль его партии заключается в решении главных проблемных вопросов для Украины.
Обновлено в 07:18
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Политика
С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.
Обновлено в 07:37
Футбол
«Торпедо» обыграло «Луч» и возглавило таблицу ФНЛ
Обновлено в 05:00
Космос
Международный астрономический союз утвердил 14 новых названий объектов на Плутоне
В 2017 году Международный астрономический союз официально утвердил первые четырнадцать названий различных деталей на Плутоне, а в 2018 году был одобрен набор из двенадцати имен для Харона.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Астраханской области
Ранее в пресс службе УМВД по Астраханской области сообщили о ДТП с четырьмя погибшими.
Обновлено в 08:28
Здоровье
На Ставрополье Минздрав проверит серию смертей младенцев в роддоме
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол
Александр Мостовой: Матч с «Ахматом» ничего хорошо «Спартаку» не предвещает
Да и в целом матч против Ахмата красно-белым ничего хорошего не предвещает.
Обновлено в 07:45
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Общество
Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок
В Алтае зарегистрировали самое большое число беременных женщин в России на 2018 год.
Обновлено в 05:20
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
На Китай обрушился тайфун «Лекима»
Власти Китая накануне объявили красный, наивысший уровень опасности в связи с приближением "Лекимы", и приняли меры предосторожности.
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16